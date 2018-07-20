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Из Казани до Болгара и Свияжска можно будет добраться на скоростных теплоходах
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Из Казани до Болгара и Свияжска можно будет добраться на скоростных теплоходах 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Из казанского речного порта сегодня, 20 июля, отправился в свой первый рейс модернизированный скоростной теплоход «Геннадий Куклев». Он направился в направлении Свияжска. В дальнейшем теплоход будет выполнять рейсы не только в Свияжск, но и в Болгар. Отметим, что средства на модернизацию скоростных теплоходов «Геннадий Куклев» и «Восход-51» выделили из республиканского бюджета. На судах заменили главные двигатели на более современные и экономичные. Также отремонтировали корпусы и пассажирские салоны на данных теплоходах.
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