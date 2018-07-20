Суббренд Chery выходит на рынок

В Поднебесной стартовали продажи кроссоверов нового бренда под названием Jetour Х7. Разработчики отмечают, что в скором времени в линейку войдут ещё три паркетника, а также три MPV.

О том, что компания Chery собирается выпустить свой собственный суббренд было сказано ещё в начале текущего года. Впервые новое коммерческое имя дебютировало в середине весны в рамках автосалона в Пекине. Отметим, что бренд будет заниматься только выпуском кроссоверов, а также минивэнов, а вот седанами, как и прежде, будет заниматься материнская компания.

Авто модели Х70 изготовлено на основе платформы с многорычажкой. Дорожный просвет машины составлят 21 сантиметр, а под её капотом будет стоять полуторалитровый двигатель с мощностью в 147 лошадиных сил. Работать агрегат будет с коробкой передач на пять с ступеней механического типа или же с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. В продаже будет доступна только переднеприводная модификация.

В салоне авто будет установлен современная мультимедийная система с тачскрином, виртуальная приборная доска, камера заднего вида, подогрев сидений, а также несколько систем безопасности. Цены на кроссовер стартуют от 682 тысяч рублей. За топовую модификацию нужно будет отдать 1 159 000 рублей.