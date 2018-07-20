Новый суббренд Chery выходит на рынок: цены «первенца» и фото будущих SUV

Китае начали принимать заказы на первую модель бренда Jetour — «паркетник» X70. Позже в линейку новой марки войдут еще три кроссовера, а также три MPV.

О создании нового суббренда фирма Chery объявила в начале этого года, полноценная премьера Jetour состоялась в апреле в рамках Пекинского автосалона. Под этой маркой будут выпускать только кроссоверы и минивэны, седаны останутся прерогативой материнской компании. «Первенцем» Jetour стал «паркетник» X70 — предварительные цены новинки объявили сегодня, 20 июля, одновременно открыв приём заказов на SUV.

В Jetour не раскрывают данные о платформе, на которой построен X70. Вероятно, в основе кроссовера лежит «тележка» Chery. Длина «семидесятого» равна 4 720 мм, ширина — 1 900 мм, высота — 1 695 мм, колесная база — 2 745 мм. Дорожный просвет — 210 мм. «Паркетник» доступен в пяти-, шести— или семиместной версиях. Под капотом X70 установлена бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с. (210 Нм), которая сочетается с пятиступенчатой «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом». Таким же двигателем оснащаются и модели Chery, однако 8АКП им не положена. Привод у X70 — только передний.

Для кроссовера Jetour предусмотрены: 17-, 18— или 20-дюймовые диски, мультимедийная система с большим тачскрином и точкой доступа Wi-Fi, виртуальная «приборка», автопарковщик, камера заднего вида, подогрев передних кресел, системы предотвращения фронтального столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

На фото: Jetour X70 Предварительные цены Jetour X70 — от 73 000 до 124 000 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 682 000 — 1 159 000 рублей по актуальному курсу. Точный прайс-лист компания обещает опубликовать чуть позже, скорее всего, цены сильно не изменятся. Отметим, X70 оказался дешевле кроссоверов Chery «новой волны». Так, Chery Tiggo 5x (в РФ он появится под именем Tiggo 4) в Китае обойдется минимум в 79 900 юаней (около 746 000 рублей), Tiggo 7 стоит от 97 900 юаней (примерно 915 000 рублей), а цена флагманского Tiggo 8 начинается с 98 800 юаней (около 923 000 рублей).

Новость дополняется

По материалам: www.kolesa.ru