За шесть месяцев 2018 года к сетям филиала «Кировэнерго» присоединено более 1200 новых потребителей

В «Кировэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению потребителей за шесть месяцев 2018 года.

За это время к сетям компании было присоединено 125 юридических и 1142 физических лица. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 22,5 МВт.

В течение первого полугодия в филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступило 1744 заявки на технологическое присоединение (ТП) энергопринимающих устройств к сетям компании на общую мощность 34,9 МВт. Из них 1570 заявок (90%) в сетевую компанию направили потребители льготной категории, указавшие требуемую мощность до 15 кВт. Чаще всего это физические лица, планирующие присоединить к электрическим сетям частный дом. Общее количество договоров на ТП, заключенных за истекшие 6 месяцев, составляет 1407 шт. мощностью 28,2 МВт.

Что касается уже исполненных договоров (то есть завершенных технологических присоединений), то их в первом полугодии 2018 года было 1267 на суммарную мощность 22,48 МВт. Как и в случае с заявками на ТП, 90% из них — это договоры с потребителями льготной категории, присоединяющими энергоустановки мощностью до 15 кВт.

Среди наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании за шесть месяцев, можно отметить КОГП «Вятавтодор» (мкр. Радужный г. Кирова), присоединивший к электрическим сетям «Кировэнерго» новую установку для производства асфальта мощностью 600 кВт.

Выручка от договоров на тех. присоединение за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 24% и составила 9,5 млн рублей.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»