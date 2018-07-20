Ещё
За шесть месяцев 2018 года к сетям филиала «Кировэнерго» присоединено более 1200 новых потребителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За шесть месяцев 2018 года к сетям филиала «Кировэнерго» присоединено более 1200 новых потребителей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В «Кировэнерго» подведены итоги работы по технологическому присоединению потребителей за шесть месяцев 2018 года.
За это время к сетям компании было присоединено 125 юридических и 1142 физических лица. Общая мощность исполненных за отчетный период договоров на технологическое присоединение составила 22,5 МВт.
В течение первого полугодия в филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» поступило 1744 заявки на технологическое присоединение (ТП) энергопринимающих устройств к сетям компании на общую мощность 34,9 МВт. Из них 1570 заявок (90%) в сетевую компанию направили потребители льготной категории, указавшие требуемую мощность до 15 кВт. Чаще всего это физические лица, планирующие присоединить к электрическим сетям частный дом. Общее количество договоров на ТП, заключенных за истекшие 6 месяцев, составляет 1407 шт. мощностью 28,2 МВт.
Что касается уже исполненных договоров (то есть завершенных технологических присоединений), то их в первом полугодии 2018 года было 1267 на суммарную мощность 22,48 МВт. Как и в случае с заявками на ТП, 90% из них — это договоры с потребителями льготной категории, присоединяющими энергоустановки мощностью до 15 кВт.
Среди наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпании за шесть месяцев, можно отметить КОГП «Вятавтодор» (мкр. Радужный г. Кирова), присоединивший к электрическим сетям «Кировэнерго» новую установку для производства асфальта мощностью 600 кВт.
Выручка от договоров на тех. присоединение за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 24% и составила 9,5 млн рублей.
Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Омутнинске вынесен приговор осужденному, который напал на сотрудника исправительного учреждения В Кирово-Чепецком районе сотрудники полиции застрелили собак, серьезно искусавших двух человек Глава Омутнинска презентовал программу развития города: в преображение поселения вложат 6 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России141
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море129
Путин предложил референдум в Донбассе1305
Караченцова попросили забрать жену из психушки51
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение