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Жители Ростовской области могут круглосуточно рассказать о проблемах с водой
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Жители Ростовской области могут круглосуточно рассказать о проблемах с водой 

Деловое сообщество 1 час назад
При министерстве ЖКХ Ростовской области начала работу единая дежурно-диспетчерская служба, которая ориентирована на прием звонков о перебоях с поставками воды, а также о ее качестве. Об этом сообщили в управлении по информационной политике правительства донского региона.
Номер +7 (863) 240-13-79 будет работать круглосуточно. Как отметили в министерстве, обращения будут обрабатываться в кратчайшие сроки.
«Все нештатные ситуации в сфере водоснабжения устраняются в нормативные сроки», — добавил министр ЖКХ Андрей Майер.
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