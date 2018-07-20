Жители Ростовской области могут круглосуточно рассказать о проблемах с водой

При министерстве ЖКХ Ростовской области начала работу единая дежурно-диспетчерская служба, которая ориентирована на прием звонков о перебоях с поставками воды, а также о ее качестве. Об этом сообщили в управлении по информационной политике правительства донского региона. Номер +7 (863) 240-13-79 будет работать круглосуточно. Как отметили в министерстве, обращения будут обрабатываться в кратчайшие сроки. «Все нештатные ситуации в сфере водоснабжения устраняются в нормативные сроки», — добавил министр ЖКХ Андрей Майер