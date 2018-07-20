Почему Рухани не хочет общаться с Трампом?

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». New York Times сообщает о «ранее незамеченной враждебности среди ведущих иранских официальных лиц в отношении президента Трампа». Президент Ирана упорно отказывается встретиться с американским коллегой.

Фото: kremlin.ru По данным издания, Иран отклонил восемь запросов от Белого дома на встречу между Трампом и президентом Ирана Хасаном Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году. "Трамп восемь раз просил иранскую делегацию встретиться с президентом", — заявил иранским СМИ руководитель штаба Рухани Махмуд Ваэзи. По словам Ваэзи, иранская команда не ответила на просьбы, прозвучавшие после того, как Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, заключенного в 2015 г. «У нас есть прозрачная политика и четкая позиция касательно наших отношений с США…, и мы не пойдем на уступки», — сказал Ваэзи. На прошлой неделе Трамп утверждал, что Иран столкнется с серьезными экономическими проблемами из-за решения Вашингтона выйти из сделки и возобновить санкции. Американский лидер предположил, что президент Ирана будет вынужден позвонить ему и договориться о сделке. 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Они в полной мере вступят в силу 4 ноября. Остальные члены «шестерки», участвовавшие в заключении исторического соглашения об урегулировании многолетних проблем иранского атома (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия), выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Однако часть партнеров, например Япония, уже ищут альтернативные источники поставок нефти: вместо Ирана ее будут покупать у Саудовской Аравии и в ОАЭ.