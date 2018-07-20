Чем отличается поддельный iPhone X за $100 от настоящего

Чем отличается поддельный iPhone X за $100 от настоящегоУ китайских умельцев было уже достаточно времени, чтобы полностью скопировать дизайн iPhone X. Издание Motherboard приобрело себе точную копию флагмана Apple и описало, чем же он отличается от оригинала.

Устройство было куплено в Шэньчжэне Китай , всего за $100. И оно внешне практически полностью копирует iPhone X. Ребята отметили, что смартфон полностью копирует дизайн купертиновского гаджета, даже есть винты на нижней части корпуса.

Коробка тоже выполнена качественно и похожа на оригинальную. Есть даже надпись Designed by Apple in California и инструкции, объясняющие, как работает Face ID. На самой коробке есть IMEI, соответствующий настоящему iPhone X.

Но все встаёт на свои места, когда вы включаете гаджет. Вырез под камеру создан программно, а на деле же при включении вы увидите толстенные рамки сверху и снизу. Все меню стилизовано под iOS, но не обманывайтесь, это Android-оболочка. Даже Face ID не рисует анимацию при повторной настройке.

Внутри же смартфон выглядит совсем омерзительно. Вот так должен выглядеть iPhone X изнутри:

А вот это получите на деле вы:

Кроме того, таким смартфоном пользоваться попросту опасно. Исследователь Trail of Bits Крис Эванс сообщил, что такие смартфоны напичканы бэкдорами и вредоносными приложениями.

Многие фейковые приложения, установленные на смартфоне, либо не работают, либо запускают совсем другую программу. Например, App Store вылетает с ошибкой Google Play, а Подкасты открывают Youtube.

Если хотите купить iPhone X, берите оригинал. Если хотите аналог с вырезом — возьмите брендированный смартфон на Android. К примеру, тот же Huawei Honor 10.