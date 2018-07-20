В Воронежской области 65 тысяч онкобольных людей

Выявленных онкобольных в регионе 65 тысяч человек, сообщил врио главы региона Александр Гусев

«Мы приняли решение сфокусировать внимание на решении данной проблемы. У нас появится новая инфраструктура, оборудование, компетенции. Мы будем заниматься этим вопросом целенаправленно и комплексно и надеемся, что федеральный центр нас поддержит, — сказал Александр Гусев.