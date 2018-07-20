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В Воронежской области 65 тысяч онкобольных людей
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В Воронежской области 65 тысяч онкобольных людей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Выявленных онкобольных в регионе 65 тысяч человек, сообщил врио главы региона Александр Гусев.
«Мы приняли решение сфокусировать внимание на решении данной проблемы. У нас появится новая инфраструктура, оборудование, компетенции. Мы будем заниматься этим вопросом целенаправленно и комплексно и надеемся, что федеральный центр нас поддержит, — сказал Александр Гусев.
Врио главы региона предложили проект научно-методической работы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи онкологическим больным». Его цель — разработка рекомендаций в части снижения заболеваемости злокачественными новообразованиями и повышения качества оказания медицинской помощи пациентам в регионах России. При реализации проекта будет проанализирована эпидемиологическая ситуация, оценено бремя болезни, разработана система мер по снижению бремени, рассчитаны комплексный эффект и затраты, связанные с реализацией мер, разработаны документы региональных программ по совершенствованию оказания помощи онкобольным.
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