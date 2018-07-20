Варламов продолжает хвалить Казань. Читатели возмущаются

Российский топ-блогер Илья Варламов продолжает петь дифирамбы Казани . Вчера он опубликовал очередную заметку о городе. Название у нее громкое — «Осторожно! После прочтения вы захотите переехать в Казань!».

Поклонники блогера стали возмущаться: почему это он уделяет столько внимания Казани. Варламов им ответил: «А просто ни в одном другом регионе России не сделали столько качественного современного благоустройства. Москву я не беру в расчет, это отдельная история. Но вот кроме Москвы теперь есть Казань. И в Казани умеют делать не хуже, чем в Москве, только в 10 раз дешевле».

Блогер говорит, что отправил бы всех российских мэров в Казань на экскурсию: «И чтобы потом они как школьники писали сочинение на тему „Почему у Казани получилось“».

Недавно Варламов назвал набережную озера Кабан лучшей в России.

Читайте также:

Варламов выпустил еще одно видео о Казани

Илья Варламов о Казани: «Ни в одном городе нет такой красоты»