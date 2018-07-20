Ещё
Варламов продолжает хвалить Казань. Читатели возмущаются
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Варламов продолжает хвалить Казань. Читатели возмущаются 

Казанский Портал 1 час назад
Илья Варламов. Фото: facebook.com/varlamov
Российский топ-блогер Илья Варламов продолжает петь дифирамбы Казани. Вчера он опубликовал очередную заметку о городе. Название у нее громкое — «Осторожно! После прочтения вы захотите переехать в Казань!».
Поклонники блогера стали возмущаться: почему это он уделяет столько внимания Казани. Варламов им ответил: «А просто ни в одном другом регионе России не сделали столько качественного современного благоустройства. Москву я не беру в расчет, это отдельная история. Но вот кроме Москвы теперь есть Казань. И в Казани умеют делать не хуже, чем в Москве, только в 10 раз дешевле».
Блогер говорит, что отправил бы всех российских мэров в Казань на экскурсию: «И чтобы потом они как школьники писали сочинение на тему „Почему у Казани получилось“».
Недавно Варламов назвал набережную озера Кабан лучшей в России.
Читайте также:
Варламов выпустил еще одно видео о Казани
Илья Варламов о Казани: «Ни в одном городе нет такой красоты»
Казанский Портал: последние новости
В Казани ограничили движение по 15 улицам Где гуляют казанцы, пока на улице тепло. Любимые пешеходные маршруты «Жарко же!»: два казанца искупались в Черном озере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России146
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море131
Путин предложил референдум в Донбассе1307
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение