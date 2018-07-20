«Мальчик, кличка Джонни, 6 лет»: в Тольятти ловят улетевшего кореллу

Джонни заметили в соседнем квартале и сфотографировали

Жительница Тольятти обратилась к землякам с просьбой помочь в поисках домашнего любимца. Попугай-корелла улетел из дома неделю назад, 13 июля. Чуть позже его заметили в соседнем квартале.

— Не теряю надежды найти. Попугай серый с жёлтой головой и красными «щёчками», мальчик, кличка Джонни, 6 лет. Улетел из дома в 12-м квартале, бульвар Гая. Был замечен девушкой в 13-м квартале. Она успела его сфотографировать, но поймать не смогла, — рассказала хозяйка птицы Наталья.

Девушка надеется, что попугай летает где-то в районе улицы 40 лет Победы. И, возможно, заглянет к кому-то из жителей на балкон. Наталья просит сообщить каждого, кто увидит или поймает птицу.

Корелла — птица семейства какаду. Длина — 30–33 сантиметра. Продолжительность жизни — до 20–25 лет. Характерная черта — довольно высокий хохол на голове и длинный заострённый хвост. Кореллы легко размножаются в неволе, быстро приручаются, могут выучивать отдельные слова или мелодии. Самцы хорошо поют. Кореллы мастерски клянчат кусочки пищи и открывают замки. Недовольство они выражают жуткими, режущими слух неприятными криками.