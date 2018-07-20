Бюджет оплатит большую часть программы развития контейнерного транзита

«Примерно из 202 млрд руб. общей стоимости проекта (сумма упомянута в проекте долгосрочной программы развития ОАО „РЖД“ — прим. »Ъ" ) подавляющее большинство средств должно поступить из федерального бюджета", — пишет газета со ссылкой на источники.

Согласно указам президента, к 2024 году срок доставки контейнера с Дальнего Востока до западной границы РФ должен сократиться до семи дней, а объемы контейнерного транзита — увеличиться в четыре раза.

По мнению Минэкономики, достижение целевых показателей контейнерного транзита «будет обеспечено преимущественно за счет внебюджетных источников», объем финансирования будет оценен в ходе разработки комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры.