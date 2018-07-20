Ещё
Бюджет оплатит большую часть программы развития контейнерного транзита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бюджет оплатит большую часть программы развития контейнерного транзита 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Примерно из 202 млрд руб. общей стоимости проекта (сумма упомянута в проекте долгосрочной программы развития ОАО „РЖД“ — прим. »Ъ") подавляющее большинство средств должно поступить из федерального бюджета", — пишет газета со ссылкой на источники.
Согласно указам президента, к 2024 году срок доставки контейнера с Дальнего Востока до западной границы РФ должен сократиться до семи дней, а объемы контейнерного транзита — увеличиться в четыре раза.
По мнению Минэкономики, достижение целевых показателей контейнерного транзита «будет обеспечено преимущественно за счет внебюджетных источников», объем финансирования будет оценен в ходе разработки комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры.
Ранее на совещании у замминистра транспорта Алана Лушникова Институт экономики и развития транспорта сообщил, что только те мероприятия по развитию контейнерного транзита, которые следует предусмотреть в рамках второй очереди модернизации БАМа и Транссиба, обойдутся в 83,9 млрд руб. и эти средства должен дать федеральный бюджет.
РЖД-Партнер: последние новости
Якутия может сделать ставку на импортную авиатехнику при замене воздушных судов Ан-24 Казахстан начал поставки муки в Афганистан по новому ж/д маршруту Около 2,4 млрд руб. выделят Карелии по федеральной программе на дорожную инфраструктуру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России146
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море131
Путин предложил референдум в Донбассе1307
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение