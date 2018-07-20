Где гуляют казанцы, пока на улице тепло. Любимые пешеходные маршруты

Казанцев спросили о самых любимых пешеходных маршрутах. Открылись бездны полезной информации, и лидирует, конечно, центральная часть города.

Казанский Кремль — НКЦ «Казань»

Самое популярное место для прогулок — Кремлевская набережная. Стандартная прогулка там начинается у Кремля и заканчивается в районе НКЦ. Надеемся, скоро четырехъярусную парковку с прогулочной зоной достроят, и гулять можно будет прямо до Фуксовского сада. Некоторым прогулки на набережной не нравятся — слишком людно и шумно. Мнение местных интровертов, наверное.

Казанский Кремль. Начало маршрута

Площадь Свободы — Кремлевская набережная

До Кремлевской набережной есть и другой приятный маршрут. От площади Свободы к Ленинскому саду, «Черному озеру» и вниз до набережной. Можно немного задержаться на озере с книгой или в баре неподалеку. Есть вариант продлить маршрут и пройтись по Дзержинского, Карла Маркса и Большой Красной, они рядом с парком. Там тоже тихо и красиво.

Площадь Свободы. Начало маршрута

Театр Камала — Шигабутдина Марджани

Еще один спокойный район в центре города — около озера «Кабан» со стороны Шигабутдина Марджани. Идти нужно от театра Камала вниз. Высотных домов и поющих индейцев там нет. Только озеро с утками, дома в татарском стиле и полупустые улицы. Можно свернуть направо, на улицу Каюма Насыри, например. Популярна и новая набережная Кабана. Там можно долго лежать на широких скамейках и любоваться фонтанами. Лучше взять кофе, чтобы случайно не уснуть и не оказаться в чьей-то истории в Instagram.

Театр Камала. Начало маршрута

Сквер Котельникова — ИУЭиФ на Бутлерова

Любителям старой Казани жители советуют начать прогулку у сквера Котельникова на Карла Маркса, а по пути захватить Лядской сад и сад Эрмитаж . Маршрут идет по диагонали к центру города — по улицам Горького, Толстого, Щапова, Муштари, Маяковского, Некрасова и Бутлерова. Казанцам нравится здесь гулять, потому что исторические дома создают приятную атмосферу и успокаивают не хуже валерьянки.

Сквер Котельникова. Начало маршрута

Метро «Площадь Г. Тукая» — Казанский Кремль

Шумная Баумана здесь ни при чем. Маршрут пролегает по Университетской, университетскому двору и улице Кремлевской. Конечный пункт — Казанский Кремль. Внутренний двор КФУ, как оазис посреди пустыни. Он делит маршрут на две части — можно передохнуть на скамейке среди деревьев и редких птиц и отправиться дальше.

Метро «Площадь Г. Тукая». Начало маршрута

Еще несколько любимых и не очень популярных маршрутов:

от парка Урицкого до администрации; вдоль Космонавтов до фонтана на Советской площади; от Новаторов до Подлужной, где Миллениум.

Сердце редакции e-Kazan.ru подсказывает, что этоне все. Наверняка, кто-то скрывает, что его любимый маршрут — от дома до продуктового и обратно.

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