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ВТБ: Более 912 тыс. поездок совершили пользователи сети «Велобайк» в Москве за время ЧМ-2018
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ВТБ: Более 912 тыс. поездок совершили пользователи сети «Велобайк» в Москве за время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 912 тыс. поездок на велосипедах совершили пользователи сети «Велобайк» в Москве во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе банка ВТБ.
«Более 912 тыс. поездок на велосипедах совершили жители и гости Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу в рамках проекта «Велобайк», который реализуется при поддержке ВТБ», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что к чемпионату мира по футболу был создан специальный тариф FAN2018. Он действовал три дня с момента покупки и включал увеличенное время бесплатного проката с 30 до 60 минут.
«Большинство пользователей укладывались в бесплатное время проката — такие поездки составили 90% от общего числа. Всего абонемент с тарифом FAN2018 приобрели более 4 тыс. человек, которые совершили более 22 тыс. поездок», — указано в сообщении.
Отмечается, что традиционно наиболее популярными местами для велопоездок являются исторический центр города в пределах Бульварного кольца, парки и набережные.
«Всего с начала сезона городского велопроката совершено уже более 2,2 млн прокатов, что в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне. Среднее количество прокатов достигает 29 тыс. в выходные дни. На сегодняшний день москвичи и гости столицы приобрели уже 34 тыс. сезонных абонементов, что на 40% больше показателя всего прошлого сезона. Каждый пятый абонемент приобретается со страховым полисом от «ВТБ Страхование», — уточняется в сообщении.
Сезон работы велопроката был открыт в столице 26 апреля и традиционно продлится до 31 октября 2018 г.
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