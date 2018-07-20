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Мэрия Воронежа нашла подрядчика для переноса памятника Кольцову на Кольцовский бульвар
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Мэрия Воронежа нашла подрядчика для переноса памятника Кольцову на Кольцовский бульвар 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Работы завершатся к 1 сентября. В Воронеже определили компанию, которая перенесет на Кольцовский бульвар памятник Кольцову. Итоги торгов подвели в четверг, 19 июля. ООО «А-Строй» должно будет завершить работы к 1 сентября. Их стоимость составит 1,51 млн рублей. Городским властям не удалось сэкономить на транспортировке и монтаже памятника, так как конкурсная комиссия получила только одну заявку. Подрядчик должен будет снять плиточное покрытие бульвара, подготовить фундамент для монумента, перевезти его, установить, оборудовать подсветку и после окончания работ восстановить мощение бульвара и озеленить прилегающую территорию. Кроме того, перед открытием памятник тщательно отмоют специальными чистящими средствами. А горожанам придётся смириться с некоторыми неудобствами — во время работ на сутки перекроют часть улицы Кольцовской. Летом 2017 года памятник Кольцову убрали с Советской площади перед началом работ по её реконструкции и перевезли на площадку у «Музея-диорама». Об истории памятника и его переездах «Вести-Воронеж» писали тут.
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