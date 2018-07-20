Отмывали деньги и финансировали террористов: центробанк лишил «Южный региональный банк» лицензии

Вкладчики банка получат страховку

Банк России » назначил временную администрацию в очередную кредитную организацию. Сегодня лицензии лишился «Южный региональный банк». Для этого есть много причин. Среди них — спад деловой активности в банке, уход клиентов из-за негативной деловой репутации руководства организации.

— Специалисты банка неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. Кроме того, «ЮРБ» помогал отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — отметил «Банк России».

За последний год главный банк страны запрещал «ЮРБ» привлекать вклады населения четыре раза.

— Руководство и собственники кредитной организации не нормализовали ее деятельность. В сложившихся обстоятельствах «Банк России» решил отозвать у «ЮРБ» лицензию, — сообщили в главной финансовой организации страны.

Вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, выплатят 100% остатка их средств. Но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В мае полицейские задержали председателя совета директоров и фактического владельца «ЮРБ» Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом Юлию Малякшину. Их обвинили в незаконном обналичивании и выводе в офшоры более 800 миллионов рублей. При этом обвиняемым удалось заработать минимум 100 миллионов рублей, сообщал «Коммерсант».