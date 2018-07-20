Поморским арестантам пытались передать полкило дрожжей

исправительной колонии №1 Приморского района арестантам попытались передать пять пачек дрожжей.

Сотрудники колонии задержали «гражданин Р.» (так его называют в официальном сообщении), который попытался перебросить через ограждение полкило хлебопекарных прессованных дрожжей. Предназначалась «посылка» одному из заключённых.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении. Его дело будут рассматривать в суде.

Обычно заключённые делают при помощи дрожжей брагу, а кто-то даже может сделать самогон, поэтому этот продукт запрещён к передаче на территорию колонии.

В другой исправительной колонии — №5 города Коряжмы — сейчас проводят эксперимент: всех арестантов распределили по трём секторам.