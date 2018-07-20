Ещё
Поморским арестантам пытались передать полкило дрожжей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поморским арестантам пытались передать полкило дрожжей 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В исправительной колонии №1 Приморского района арестантам попытались передать пять пачек дрожжей.
Сотрудники колонии задержали «гражданин Р.» (так его называют в официальном сообщении), который попытался перебросить через ограждение полкило хлебопекарных прессованных дрожжей. Предназначалась «посылка» одному из заключённых.
В отношении мужчины был составлен протокол об административном нарушении. Его дело будут рассматривать в суде.
Обычно заключённые делают при помощи дрожжей брагу, а кто-то даже может сделать самогон, поэтому этот продукт запрещён к передаче на территорию колонии.
В другой исправительной колонии — №5 города Коряжмы — сейчас проводят эксперимент: всех арестантов распределили по трём секторам.
АиФ Архангельск: последние новости
Поморская байдарочница Наталья Подольская вышла замуж В Архангельске сгорел автомобиль для дорожной разметки В Котласе погиб мужчина, ремонтировавший газовый котёл
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России146
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море131
Путин предложил референдум в Донбассе1307
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение