Ещё
Доступ к платной парковке на ул. Усачева ограничили до 1 сентября из-за ремонтных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доступ к платной парковке на ул. Усачева ограничили до 1 сентября из-за ремонтных работ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Доступ к платной парковке на ул. Усачева в центре столицы ограничен до 1 сентября 2018 г. в связи с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
«На ул. Усачева в Хамовниках в связи с проведением ремонтных работ ограничено дорожное движение. Ограничения продлятся до 1 сентября. В связи с этим просим автомобилистов быть внимательными и учитывать, что доступ к платным парковочным местам на участке от д. 17, стр. 1 до д. 20 также может быть ограничен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на данном отрезке улицы расположено 23 места для парковки.
Агентство «Москва»: последние новости
Посылку с пчелами доставила «Почта России» из Майкопа в Москву Московское УФАС возбудило дело против страховой компании «ВСК» из-за логотипа FIFA в рекламе Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за самовольное подключение газа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России146
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море131
Путин предложил референдум в Донбассе1307
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение