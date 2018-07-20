Доступ к платной парковке на ул. Усачева ограничили до 1 сентября из-за ремонтных работ

Доступ к платной парковке на ул. Усачева в центре столицы ограничен до 1 сентября 2018 г. в связи с ремонтными работами, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«На ул. Усачева в Хамовниках в связи с проведением ремонтных работ ограничено дорожное движение. Ограничения продлятся до 1 сентября. В связи с этим просим автомобилистов быть внимательными и учитывать, что доступ к платным парковочным местам на участке от д. 17, стр. 1 до д. 20 также может быть ограничен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на данном отрезке улицы расположено 23 места для парковки.