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Окончательный отчет по пропавшему Boeing 777 представят 30 июля
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Окончательный отчет по пропавшему Boeing 777 представят 30 июля 

Мир24 1 час назад
Власти Малайзии представят полный окончательный отчет о расследовании таинственного исчезновения в марте 2014 года лайнера, следовавшего рейсом MH370. Презентация документа состоится 30 июля, сообщил министр транспорта страны Энтони Локе. Об этом передает агентство Reuters.
По его словам, решение в минувшую среду приняло правительство страны. Представление доклада о MH370 близким родственникам пассажиров пройдет на закрытом брифинге.
Локе указал также, что позднее 30 июля следователи проведут открытую пресс-конференцию. С текстом документа все желающие смогут ознакомиться после конференции на сайте Минтранса. 31 июля отчет представят обеим палатам парламента Малайзии.
«Отчет будет представлен в полном объеме без каких-либо корректировок или поправок», — подчеркнул министр.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 и летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года через час после взлета. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, все они пропали без вести. В ходе поисковых операций самолет обнаружить не удалось. В мае ведущие эксперты в области авиабезопасности сошлись во мнении, что Boeing 777-200 был уничтожен намеренно. Специалисты заключили, что крушение рейса MH370 осуществил командир воздушного судна Захария Амад Шах.
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