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В Оренбурге на Томилинской снова ограничат подачу холодной воды
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В Оренбурге на Томилинской снова ограничат подачу холодной воды 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Вместо аварийного трубопровода на ул. Томилинской скоро установят новый. Из-за проведения работ здесь на время снова ограничат подачу холодной воды.
«Росводоканал Оренбург» уже начал вести работы по замене старого участка диаметром 60 см и протяженностью 180 метров, сообщают в пресс-службе компании. Строительство нового водовода связано с сильной изношенностью коммуникационных сетей. Напомним, что накануне, 17 июля, на этом участке прорвало трубу, и жители сотни близлежащих домов остались без холодной воды. К вечеру утечку удалось ликвидировать. После этого сотрудники «Росводоканала» провели комплексное обследование и приняли решение полностью заменить ветхий участок водовода.
Прокладывать коммуникации будут четыре бригады рабочих. Во время их проведения на ул. Томилинской от Терешковой до Мискиновой придется временно ограничить подачу холодной воды. Социально значимые объекты не попадут в зону отключения.
По ул Томилинской/Лобовской и по заявкам абонентов организуют подвоз воды.
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