Подрядчика, строившего газопровод в Выборге, обязали восстановить территорию

Еще 16 июля Администрация Выборгского района обратилась к подрядчику с требованием привести в порядок дороги и остальную территорию, которую повредили при прокладке газопровода.

19 июля подрядчик приступил к выполнению своих обязательств согласно контракту, где четко прописаны обязанности сторон, в том числе и по восстановлению территории после проведения на ней необходимых для прокладки газовых труб работ.

На улице Батальонной и Зеленой аллее подрядчик уже провел асфальтирование испорченных участков автодорог, сообщили ivbg.ru в пресс-службе администрации МО «Выборгский район» ЛО. Также подрядная организация уведомила администрацию Выборгского района, что скоро аналогичные работы пройдут на улице Островной.

Напомним, что на данный момент проложено 4069 п.м. газопровода. и дальнейшие работы пока приостановлены, так как потребовалось проведение дополнительных изыскательских и проектных разработок (выполнить дальнейшую работу оказалось невозможно из-за скальных и валунных грунтов, обнаруженных в ходе прокладки газопровода).

Администрацией Выборгского района неоднократно направлялись письма в адрес проектной организации ООО «ГазПроектСтрой» с просьбой о принятии технического решения по дальнейшему проведению работ. Владимир Рошкович не раз говорил о том, что несвоевременное завершение строительства газопровода приведет к срыву реализации программы газификации Ленобласти на территории Выборгского района, что неизбежно негативно отразится на населении.

13 апреля 2018 года состоялись переговоры по вопросам продолжения строительства газопровода в Выборге, на которых приняли решение о неизбежности корректировки действующего проекта: необходимо перепроектирование с принятием технических решений, позволяющих осуществить прохождение участков скальных и валунных грунтов и их согласование Главгосэкспертизой.

В Администрации Выборгского района отметили, что действующий контракт придется расторгнуть, раз невозможно выполнить по нему обязательства, но с это не освобождает подрядчика от обязательств по восстановлению территории. Однако администрация Выборгского района не планирует отказываться от газификации бывших поселков Выборга и делает все возможное, чтобы ее продолжить.

В пресс-службе Администрации района обозначили следующие порядки и сроки проведения работ:

заказчик в электронной форме произведет поиск подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, при этом срок их проведения составит примерно 2 года. если проект получит положительное экспертное заключение в 2019 году, ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — 2022 год.