Военные пенсионеры из Кронштадта устроили ночную стрельбу из Калашникова

Двое жителей Кронштадта , отслуживших в ракетных войсках, устроили пальбу из автомата Калашникова по небу. Теперь им светит уголовное дело.

Как пишет «Фонтанка» , вечером 19 июля наряд полиции услышал стрельбу в районе Кронштадтского шоссе. Настороженные полицейские заехали в гаражный кооператив, где встретились с двумя изрядно выпившими мужчинами. Оба стрелка в воздух оказались военными пенсионерами и, как выяснилось, с размахом отмечали надвигающийся праздник Дня ВМФ.

До утра 20 июля они пробыли в полиции Кронштадта. Источник в органах сообщил, что мужчинам грозит уголовное дело за незаконное хранение оружия: кроме автомата у них нашли пистолет и ружьё.