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Военные пенсионеры из Кронштадта устроили ночную стрельбу из Калашникова
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Военные пенсионеры из Кронштадта устроили ночную стрельбу из Калашникова 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Двое жителей Кронштадта, отслуживших в ракетных войсках, устроили пальбу из автомата Калашникова по небу. Теперь им светит уголовное дело.
Как пишет «Фонтанка», вечером 19 июля наряд полиции услышал стрельбу в районе Кронштадтского шоссе. Настороженные полицейские заехали в гаражный кооператив, где встретились с двумя изрядно выпившими мужчинами. Оба стрелка в воздух оказались военными пенсионерами и, как выяснилось, с размахом отмечали надвигающийся праздник Дня ВМФ.
До утра 20 июля они пробыли в полиции Кронштадта. Источник в органах сообщил, что мужчинам грозит уголовное дело за незаконное хранение оружия: кроме автомата у них нашли пистолет и ружьё.
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