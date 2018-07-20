Конкурс для мужчин старшего возраста пройдет в парке Дмитровского

Об этом сообщили в администрации парка.

— Всех участников ждут увлекательный квест в стиле «Зарницы», спортивные игры и другие конкурсы. Принять участие могут мужчины, вышедшие на пенсию и проживающие в Северном административном округе, — рассказал сотрудник администрации.

По результатам всех конкурсных испытаний победит тот участник, который наберет наибольшее количество баллов. Победитель отправится на городской этап конкурса. Участников ждут к 11.30 в амфитеатре парка «Ангарские пруды». Адрес парка: улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)