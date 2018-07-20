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Конкурс для мужчин старшего возраста пройдет в парке Дмитровского
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Конкурс для мужчин старшего возраста пройдет в парке Дмитровского 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Об этом сообщили в администрации парка.
— Всех участников ждут увлекательный квест в стиле «Зарницы», спортивные игры и другие конкурсы. Принять участие могут мужчины, вышедшие на пенсию и проживающие в Северном административном округе, — рассказал сотрудник администрации.
По результатам всех конкурсных испытаний победит тот участник, который наберет наибольшее количество баллов. Победитель отправится на городской этап конкурса. Участников ждут к 11.30 в амфитеатре парка «Ангарские пруды». Адрес парка: улица Софьи Ковалевской, дом 1, строение 8. (мю)
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