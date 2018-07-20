Представители России в 20 мировых государствах познакомятся с ямальской Арктикой 

В субботу, 21 июля, на Ямал прибудут российские послы, представляющие интересы РФ в 20 мировых государствах. Известно, что окружную столицу посетят послы России в Армении, Канаде, Ботсване, Мьянме, Кабо-Верде, Египте, Исландии, Китае, Нидерландах, КНДР, Никарагуа, Таджикистане, Кипре, Танзании, Кот-де-Ивуаре, Саудовской Аравии, Конго, Руанде и Замбии, а также представитель РФ в Палестине. В регионе полпреды пробудут три дня, до 24 июля. За это время диппредставители посетят Сабетту и проведут ряд встреч в Салехарде. Так, в Сабетте послы ознакомятся с проектом «Ямал СПГ» и новым для страны арктическим портом. В окружной столице запланировано обсуждение экологических проектов по очистке островов Белый и Вилькицкого и патриотического проекта «Карские экспедиции». «Запланированы встречи с членами клуба юных дипломатов и членами молодёжного правительства Ямала. Также российских послов познакомят с традиционными видами деятельности коренных народов ямальского Севера», — сообщает пресс-служба окружного правительства.