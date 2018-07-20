Петербург стал российским центром креатива

По словам «Санкт-Петербургских ведомостей», Северная столица давно считается местом, где живут креативные люди. Однако сейчас в городе наблюдается новая тенденция — дизайнеры и простые жители Петербурга начинают осваивать заброшенные здания, где раньше находились различные индустриальные производства. На данный момент среди молодежи становятся наиболее популярными так называемые «лофт-проекты». Исследователи связывают это с тем, что после моды на «буржуазный стиль», оставшийся после 90-х годов, на смену как нельзя кстати пришло лаконичное европейское направление. Молодые люди Петербурга заинтересовались модой на лофт-проекты, в которых их привлекают простота и комфорт жилого пространства. Подобные идеи лучшим образом реализуются в индустриальных помещениях. Промзоны больше не несли своих функций, однако сносить их или оставить без какого-либо назначения было неразумно. В связи с этим, в городе появились арт-пространства «Бенуа 1890» (бывшая ферма семьи Бенуа на Тихорецком проспекте), «Люмьер-холл» на Обводном канале (бывший газгольдер) и многие другие. Они сейчас несут не только культурную, но и креативную ценность. Более того, такую инициативу поддерживают и Петербургские власти . Сейчас Северная столица признана одним из крупнейших центров креатива, благодаря активным людям и соответствующим законам, помогающим, в первую очередь, малому и среднему бизнесу. Также отмечается, что Петербург стал первым регионом, где термин «креативное пространство» закрепили официально. Вместе с тем, креативные пространства позволяют не только благоустроить заброшенные городские территории, но и привнести в местный бюджет дополнительные средства. Однако для этого необходимо соответствующее перераспределение налогов и туристических взносов, осуществление которого может так и не состояться.

Опираясь на опыт европейских городов, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис считает, что маленькие города привлекают туристов благодаря своей идентичности. Благодаря чему, населенные пункты смогут пополнять местный бюджет дополнительными средствами.

«Идентичность — то, чего часто не хватает малому городу. Вспомним, каким креативным стал город Мышкин. Он со своими сувенирами в виде мышей стал туристически привлекательным, что поддержало экономический рост этого небольшого населенного пункта, имеющего всероссийскую известность», — объяснил свою идею Чибис.

Фото: pixabay.com.