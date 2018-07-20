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Глава управы Максим Дерюгин встретился с жителями
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Глава управы Максим Дерюгин встретился с жителями 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Беседа была посвящена теме: «О пресечении несанкционированной торговли на территории района».
Во встрече принимали участие Александра Трунова, первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и заместитель главы управы района Арбат по вопросам экономики, торговли и услуг Юрий Литвинов.
Перед началом встречи представитель ТЦСО «Арбат» Дарья Гусева рассказала о мероприятиях в рамках реализации городской программы «Московское долголетие». Пенсионерам были предложены варианты для разнообразия досуга. Горожан «серебряного» возраста пригласили на уроки английского и французского языков, занятия по рисованию и рукоделию, бадминтон, танцы и музыкальные кружки.
Юрий Литвинов в презентации по теме встречи рассказал о проведенной работе по пресечению на территории района несанкционированной торговли в период проведения Чемпионата мира по футболу. Важной особенностью этого периода стала торговля в ночное время, после окончания матчей.
Борьба велась и с уличными музыкантами, которые использовали звукоусиливающую аппаратуру вблизи жилых домов. Управой района проведены мероприятия по изъятию аппаратуры, составлены протоколы об административной правонарушении. В ходе проведения рейдов управой совместно с представителями правоохранительных органов были конфискованы товары с символикой футбольных команд.
Проводится серьезная работа по изъятию животных, используемых для фотографий с туристами.
В завершение своего выступления Юрий Литвинов подытожил, что крупных инцидентов во время проведения Чемпионата мира по футболу не произошло.
В конце встречи жители смогли задать свои вопросы
Максиму Дерюгину.
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