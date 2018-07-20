Глава управы Максим Дерюгин встретился с жителями

Беседа была посвящена теме: «О пресечении несанкционированной торговли на территории района».

Во встрече принимали участие Александра Трунова , первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и заместитель главы управы района Арбат по вопросам экономики, торговли и услуг Юрий Литвинов.

Перед началом встречи представитель ТЦСО «Арбат» Дарья Гусева рассказала о мероприятиях в рамках реализации городской программы «Московское долголетие». Пенсионерам были предложены варианты для разнообразия досуга. Горожан «серебряного» возраста пригласили на уроки английского и французского языков, занятия по рисованию и рукоделию, бадминтон, танцы и музыкальные кружки.

Юрий Литвинов в презентации по теме встречи рассказал о проведенной работе по пресечению на территории района несанкционированной торговли в период проведения Чемпионата мира по футболу. Важной особенностью этого периода стала торговля в ночное время, после окончания матчей.

Борьба велась и с уличными музыкантами, которые использовали звукоусиливающую аппаратуру вблизи жилых домов. Управой района проведены мероприятия по изъятию аппаратуры, составлены протоколы об административной правонарушении. В ходе проведения рейдов управой совместно с представителями правоохранительных органов были конфискованы товары с символикой футбольных команд.

Проводится серьезная работа по изъятию животных, используемых для фотографий с туристами.

В завершение своего выступления Юрий Литвинов подытожил, что крупных инцидентов во время проведения Чемпионата мира по футболу не произошло.

В конце встречи жители смогли задать свои вопросы

Максиму Дерюгину.