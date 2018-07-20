Приметы на 20 июля: дождь может затянуться надолго

Сегодня, 20 июля, по народному календарю — Авдотья-сеногнойка. На Руси обычно в этот день старались завершить сенокос, поскольку впереди ожидали непогоду, сообщает «МИР 24».

Предки чтили в это день память преподобной Евросинии, которую в народе называли Авдотьей. Она была из княжеского рода, впоследствии приняла монашеский постриг. Помимо этого Авдотья построила несколько храмов.

На Руси предки 20 июля проводили жатву. Существовала особая традиция: первый сноп сена повязывали полотенцем, а затем освящали. Его потом хранили в избе до осени, а затем его отдавали домашнему скоту.

Кроме того, во время жатвы многие женщины в поле подвязывали спину колосьями, чтобы спина не уставала.

По приметам 20 июля определяли погоду на ближайшее будущее. Так, если на Авдотью шел дождь, предки ожидали, что он продлится еще семь недель.

Напомним, 19 июля был Сысоев день. Крестьяне также старались завершить часть полевых работ.

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