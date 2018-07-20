Ещё
Приметы на 20 июля: дождь может затянуться надолго
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приметы на 20 июля: дождь может затянуться надолго 

Мир24 2 часа назад
Сегодня, 20 июля, по народному календарю — Авдотья-сеногнойка. На Руси обычно в этот день старались завершить сенокос, поскольку впереди ожидали непогоду, сообщает «МИР 24».
Предки чтили в это день память преподобной Евросинии, которую в народе называли Авдотьей. Она была из княжеского рода, впоследствии приняла монашеский постриг. Помимо этого Авдотья построила несколько храмов.
На Руси предки 20 июля проводили жатву. Существовала особая традиция: первый сноп сена повязывали полотенцем, а затем освящали. Его потом хранили в избе до осени, а затем его отдавали домашнему скоту.
Кроме того, во время жатвы многие женщины в поле подвязывали спину колосьями, чтобы спина не уставала.
По приметам 20 июля определяли погоду на ближайшее будущее. Так, если на Авдотью шел дождь, предки ожидали, что он продлится еще семь недель.
Напомним, 19 июля был Сысоев день. Крестьяне также старались завершить часть полевых работ.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Мусорный курорт: Доминикана превращается в свалку В Звездном городке сгорела «Баня Гагарина» Таджикистан и Рязанская область организовали биржу деловых контактов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России153
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море130
Путин предложил референдум в Донбассе1312
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение