Вакцинация домашних животных 21 июля на территории поселения

Фото: архив 21 июля Жители поселения Вороновское смогут привить своих домашних животных от бешенства. Бесплатная вакцинация для животных пройдет в поселении Вороновское.

Специальный автомобиль ветеринарной помощи на дому будет находиться на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Свитино», «Имени 70-летия ВЛКСМ», «Поляны», «Орион» и «Дружба-ЗИО», «Рассвет» и «Березка-5» вблизи информационных стендов.

Подробный график приемов, в котором указаны точные даты, время и населенные пункты, размещен на сайте мэра Москвы

Отметим, что отсутствие вакцинации у питомцев или уклонение от ее проведения является нарушением действующего закона.