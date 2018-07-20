Ещё
Вакцинация домашних животных 21 июля на территории поселения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вакцинация домашних животных 21 июля на территории поселения 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив 21 июля Жители поселения Вороновское смогут привить своих домашних животных от бешенства. Бесплатная вакцинация для животных пройдет в поселении Вороновское.
Специальный автомобиль ветеринарной помощи на дому будет находиться на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Свитино», «Имени 70-летия ВЛКСМ», «Поляны», «Орион» и «Дружба-ЗИО», «Рассвет» и «Березка-5» вблизи информационных стендов.
Подробный график приемов, в котором указаны точные даты, время и населенные пункты, размещен на сайте мэра Москвы.
Отметим, что отсутствие вакцинации у питомцев или уклонение от ее проведения является нарушением действующего закона.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
Акция Я выбираю здоровое будущее! Уведомление о земельном участке для налоговой теперь можно подать в центрах госуслуг Более 160 человек записались на участие в проекте Московское долголетие в Вороновском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России153
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море130
Путин предложил референдум в Донбассе1312
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение