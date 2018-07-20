Вандалы разгромили могилы на Гусинобродском кладбище в Новосибирске

Погром на Гусинобродском кладбище устроила банда вандалов на этой неделе.

Как сообщается на странице группы «Инцидент» ВКонтакте, разрушены несколько захоронений и памятников, причем похоже, что вандалы сознательно выбирали именно ухоженные могилы.