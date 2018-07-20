Работника почты осудили во Владивостоке

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор по делу о присвоении денежных средств сотрудником почты, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Во время судебного разбирательства было установлено, что преступление было совершено когда фигурантка возглавляла отделение почтовой связи

В результате действий фигурантки, ей удалось похитить имущества на общую сумму свыше 125 тысяч рублей.

Женщина вину в содеянном признала и частично возместила ущерб в сумме около 100 тысяч рублей.

Суд признал обвиняемою виновной и назначил ей за содеянное один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также с виновной было взыскана оставшаяся часть ущерба.