Степень готовности Удмуртии к зиме приблизилась к 50%

Ижевск. Удмуртия . Степень готовности Удмуртии к зиме приблизилась к 50%. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр строительства Удмуртской республики Иван Ястреб

«Готовность — 46,7%. Идём в ногу с прошлым годом. Впереди еще масштабные задачи. К холодам необходимо подготовить не только ЦТП, котельные и сети, но и жильё, а также детские сады, школы, больницы, дома культуры и спортивные объекты», — отметил руководитель строительного ведомства.

По словам Ястреба, на 100% готовы к зиме детские сады в Балезинском районе. По уровню подготовки школ к отопительному сезону лидирует Можгинский район (88,5%). Наибольший процент готовности больниц и ФАПов в Воткинском районе (80%).