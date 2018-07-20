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Степень готовности Удмуртии к зиме приблизилась к 50%
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Степень готовности Удмуртии к зиме приблизилась к 50% 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Степень готовности Удмуртии к зиме приблизилась к 50%. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр строительства Удмуртской республики Иван Ястреб.
«Готовность — 46,7%. Идём в ногу с прошлым годом. Впереди еще масштабные задачи. К холодам необходимо подготовить не только ЦТП, котельные и сети, но и жильё, а также детские сады, школы, больницы, дома культуры и спортивные объекты», — отметил руководитель строительного ведомства.
По словам Ястреба, на 100% готовы к зиме детские сады в Балезинском районе. По уровню подготовки школ к отопительному сезону лидирует Можгинский район (88,5%). Наибольший процент готовности больниц и ФАПов в Воткинском районе (80%).
«В августе выйдем на финишную прямую, где время до отопительного периода будет исчисляться не в неделях, а в днях и часах», — заверил глава Минстроя.
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