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Жильцы копейской многоэтажки оплачивали теплоснабжение соседнего дома
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Жильцы копейской многоэтажки оплачивали теплоснабжение соседнего дома 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Злоупотребление управляющей организации, неправомерно использовавшей общее имущество собственников многоквартирного дома, пресекла прокуратура Копейска, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
В ходе проведенной по требованию жителей прокурорской проверки выяснилось, что установленный в многоэтажке теплообменник использовался не только для нагрева горячей воды и теплоснабжения самого жилого дома, но и для теплоснабжения соседнего административного здания. При этом плата за установку и обслуживание теплообменника взималась только с собственников недвижимости в многоквартирном доме. Таким образом жильцы, не ведая того, оплачивали и теплоснабжение соседей. Представители управляющей организации пояснили, что в соответствии с действующими правилами, оснований для отнесения теплообменника к общему имуществу многоквартирного дома не имеется, поскольку теплообменник предназначен для нагрева воды и обеспечения теплоснабжения не только одного дома.
Прокурор города предписал руководителю управляющей компании решить вопрос о балансовой принадлежности теплообменника и отключить от теплоснабжения соседнее административное здание.
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