Жильцы копейской многоэтажки оплачивали теплоснабжение соседнего дома

Злоупотребление управляющей организации, неправомерно использовавшей общее имущество собственников многоквартирного дома, пресекла прокуратура Копейска , — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

В ходе проведенной по требованию жителей прокурорской проверки выяснилось, что установленный в многоэтажке теплообменник использовался не только для нагрева горячей воды и теплоснабжения самого жилого дома, но и для теплоснабжения соседнего административного здания. При этом плата за установку и обслуживание теплообменника взималась только с собственников недвижимости в многоквартирном доме. Таким образом жильцы, не ведая того, оплачивали и теплоснабжение соседей. Представители управляющей организации пояснили, что в соответствии с действующими правилами, оснований для отнесения теплообменника к общему имуществу многоквартирного дома не имеется, поскольку теплообменник предназначен для нагрева воды и обеспечения теплоснабжения не только одного дома.

Прокурор города предписал руководителю управляющей компании решить вопрос о балансовой принадлежности теплообменника и отключить от теплоснабжения соседнее административное здание.