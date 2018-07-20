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В 7-м микрорайоне Зеленограда прошел веселый дворовый праздник
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В 7-м микрорайоне Зеленограда прошел веселый дворовый праздник 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
19 июля в рамках программы «Московское долголетие» в Савелках состоялся праздник «А у нас во дворе». Местом проведения мероприятия, организованного для жителей органами социальной защиты округа, стал уютный зеленый дворик в 7-м микрорайоне Зеленограда.
Местные жители радушно встретили дуэт из «ТЦСО „Зеленоградский“, выступивший с популярными песнями прошлых лет, и с большим удовольствием пели, танцевали, участвовали в розыгрыше лотереи, и даже ушли с призами. Праздничной атмосфере на площадке способствовала комфортная и сухая погода. И даже дождь, который начался в самом конце мероприятия, не испортил впечатления от приятного замечательного дворового праздника.
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