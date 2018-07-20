В 7-м микрорайоне Зеленограда прошел веселый дворовый праздник

19 июля в рамках программы «Московское долголетие» в Савелках состоялся праздник «А у нас во дворе». Местом проведения мероприятия, организованного для жителей органами социальной защиты округа, стал уютный зеленый дворик в 7-м микрорайоне Зеленограда.

Местные жители радушно встретили дуэт из «ТЦСО „Зеленоградский“, выступивший с популярными песнями прошлых лет, и с большим удовольствием пели, танцевали, участвовали в розыгрыше лотереи, и даже ушли с призами. Праздничной атмосфере на площадке способствовала комфортная и сухая погода. И даже дождь, который начался в самом конце мероприятия, не испортил впечатления от приятного замечательного дворового праздника.