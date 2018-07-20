Некрасовцы: как казаки служили туркам

История некрасовцев началась с открытой конфронтации Петру I. Мятежные казаки были вынуждены уйти за Дон , потом — в Турцию , где встали под турецкие стяги. Обратно они вернулись уже в середине ХХ века.

Казачье восстание

Во время Северной войны крестьянам на Руси жилось нелегко, и многие из них приняли решение бежать на Дон, в казачьи земли. В 1707 году Петр I издал указ о розыске беглых крестьян, а главным ответственным стал сам князь Юрий Долгорукий

Когда Юрий Долгорукий прибыл к казакам, те решили, что ловля крепостных за Доном — это нарушение сложившейся традиции и подняли мятеж. Около двух тысяч крестьян Долгорукий смог вернуть, однако прочие примкнули к казачьему мятежному войску под предводительством Кондратия Булавина.

Жестокость войны со столицей отразил в своих записях сам бахмутский атаман: «А нашу братью казаков многих пытали и кнутом, били и носы и губы резали напрасно, и жён и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги».

Булавину вместе с небольшим войском удалось напасть на отряд князя Долгорукова из засады, в результате чего Юрий Долгорукий и весь его отряд погибли, а Петром I была выслана новая 32-тысячная армия под предводительством брата Юрия — Василия Долгорукого.

Булавин, назначенный атаманом Войска Донского, решил идти на Москву , но имел в своем распоряжении куда меньшие силы, и им было принято решение разделить армию на три части. Одна из них отправилась осаждать Саратов , и после неудачи осела в Царицыне.

Другая группа встретилась с войском Долгорукого и потерпела поражение. Третий отряд возглавил сам Булавин, и с ним он пытался взять Азов . После неудачи казаками против него был составлен заговор, атаман был убит, а Войско Донское присягнуло русскому царю.

Игнат Некрасов

Тем временем войска Игната Некрасова, расположенные в Царицыне, были настроены продолжать борьбу. Некрасов решил возвращаться на Дон с пушками и армией, другая часть казаков осталась в Царицыне. Уже вскоре была разбита оставшаяся в Царицыне группировка. Когда Некрасов встретился с царскими войсками из Черкасска, он тоже был разбит.

После поражения Некрасов взял оставшихся казаков, по разным оценкам — от двух до восьми тысяч человек, и отправился, спасаясь от войск царя, за границу, на Кубань. Кубань тогда являлась территорией Крымского ханства, на ней проживали ушедшие из России в девяностых годах XVII века казаки-старообрядцы.

Объединившись с ними, Некрасов основал первое казачье войско на Кубани и казаки приняли подданство крымских ханов. Беглые казаки с Дона и крестьяне постепенно вливались в эту коалицию.

Некрасовцы сперва поселились на правом берегу реки Лаба, где располагается современная станица Некрасовская. В дальнейшем казаки переселялись на Таманский полуостров, основывая все большее количество городков. Казаки постоянно нападали на пограничные российские земли, и только смерть Игната Некрасова вернула ситуацию в более мирное русло.

Анна Иоанновна в 1735-1739 годах неоднократно предлагала казакам вернуться домой, однако результата не последовало. Тогда императрица отправила на Кубань донского атамана с целью вернуть назад непокорных некрасовцев. В страхе перед обширной военной кампанией, которую развернули русские войска, некрасовцы переселились на Дунай, из крымских в турецкие владения.

Пушкин зафиксировал переход казаков-игнатовцев под турецкие стяги: «Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах».

«Заветы Игната»

В 1740 году началось переселение на Дунай. Султаны Османской империи дали казакам-некрасовцам все те же полномочия, которые те имели под патронажем крымских ханов. В Османской империи казаки поселилились в области Добруджа, находящейся на территориях современной Румынии Болгарии , и их соседями стали липоване, беспоповские старообрядцы из России, переселившиеся туда во время церковных реформ патриарха Никона.

Казаки соблюдали «заветы Игната» — 170 строгих законов, записанных в «Игнатовой книге». Среди них были такие суровые заповеди. Например, «за брак с иноверцами — смерть» или «за убийство члена общины закапывать в землю».

Некрасовцы вскоре вынуждены были делить свои земли с запорожцами, которые переселились на те же земли после побелы над Запорожской Сечью в 1775 году. Несмотря на отвагу и храбрость, споры с запорожцами не давали покоя некрасовцам, и они начали уходить из Бессарабии и переселяться дальше на юг. Оставшиеся некрасовцы смешались с липованами и другими старообрядцами и утратили древние обычаи и предания.

Далее некрасовцы смогли расселиться на побережье Эгейского моря в восточной Фракии и в азиатской Турции — на озере Майнос. После того, как во Фракии среди некрасовцев прошла эпидемия, оставшиеся в живых ушли на Майнос, однако объединившаяся община не смогла долго сдерживать социальные и религиозные противоречия. В 1860-х часть майносцев ушли из общины и основали свое собственное поселение на озерном острове Мада на юго-западе Турции. Из-за эпидемий и зараженной воды в озере население отколовшейся группы некрасовцев стремительно уменьшалось.

Возвращение на родину

Уже в 1860-х турецкие власти были недовольны некрасовцами, наращивали подати, вводили воинскую повинность и отнимали земли близ озера Майнос. Это было сопряжено с тем, что некрасовцы отказались выступать против России, к чему их пытались обязать турки.

К 1911 году в обоих поселениях проживали менее чем тысяча игнат-казаков, и большинство из них хотели обратно в Россию.

В 1911 году некоторое небольшое количество некрасовцев выехало в Россию для того, чтобы не служить в турецкой армии, несмотря на завет Игната «при царе в Расею не возвращаться».

После этого власти Турции и России разрешили реэмиграцию, но некрасовцам запрещали селиться на Дону или Кубани, их направляли в Грузию . После объявления независимости Грузии казакам уже вскоре придется переселяться снова, на Кубань. Еще около двухсот семей оставались к тому времени в Турции. Массового переселения казаков-игнатовцев после 1914 года не было. Несмотря на разрешение, множество семей из деревни Майнос решили остаться на своих местах. Однако вторая волна реэмиграции началась спустя 50 лет, в 1962 году: тогда в Россию вернулись почти полторы тысячи некрасовцев из Турции.

Эмигранты плыли из Турции в СССР на теплоходе «Грузия», и этот памятный момент до сих пор празднуется современными некрасовцами. На данный момент их потомки живут в Ставропольском крае . Впрочем, несколько десятков семей тогда отказались въезжать в СССР и их приняли в США . Лишь одна семья казаков-игнатовцев при этом осталась в Турции.

Когда некрасовцы возвратились в Россию, они сохранили свои обычаи — носили нательные кресты, бороды, креcтили детей и отпевали покойников, однако при этом их дети ходили в советские школы, а сами они работали в совхозах. До сих пор сохранились песни некрасовцев, припевы в которых чередуют русский и турецкий языки и сохраняют восточный колорит:

Турецкие напевы и русские песни и частушки смешались воедино, создав богатую и оригинальную фольклорную традицию. В современном быту игнатовские казаки также переняли часть турецких традиций: они любят сидеть на ковриках, поджав ноги и пить кофе, варить кукурузу и чорбу.