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Николай Панков остался недоволен работой саратовских коммунальщиков
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Николай Панков остался недоволен работой саратовских коммунальщиков 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В ТамТам-канале «Пара слов» депутата Госдумы Николая Панкова появился новый пост. На этот раз он посвящен саратовским предприятиям, работающим в Саратовской области в сфере коммунальных услуг.
"«Водоканал» отдали в концессию. И все равно многое осталось по-нашему. Вчера прилетел в Саратов и увидел, что на улице Усть-Курдюмской аж размыло землю под асфальтом в районе гипермаркета «Лента». Думаю, наверное стихия, как в Брянске или Волгограде. Сегодня еду на работу — нет, показалось. Это просто вода потоком льется через порыв коммуникаций.
Понимаю, все трудности «Концессии водоснабжения» — и износ труб, и долги управляющих компаний, и большой город, и человеческое «хочу» побольше с людей денег взять. А какой еще вывод можно сделать, если аварию устранять не торопятся? Взяли бы и сказали честно — в связи с порывом на Усть-Курдюмской денег за потери воды с жителей брать не будем. Вот это была бы честная концессия, а иначе — еще один модный способ отъема денег у населения.
Подобное видел и в Балаково. Там при не очень холодной зиме завышали температуру воды в батареях центрального отопления. Люди открывали настежь окна и балконы, спасаясь от жары, и мокрыми тряпками накрывали батареи, чтобы дети не обожглись. Спрашиваете, для чего это делала компания «Т Плюс»? Сам тогда поинтересовался на встречах у жителей. Вопрос отпал, когда они показали свои платежки за тепло. Суммы подскочили в полтора раза. Вот для чего, считаю, власть нужна: не закрывать глаза на произвол компаний, а защищать людей, отстаивать их интересы".
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