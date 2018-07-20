Николай Панков остался недоволен работой саратовских коммунальщиков

В ТамТам-канале «Пара слов» депутата Госдумы Николая Панкова появился новый пост. На этот раз он посвящен саратовским предприятиям, работающим в Саратовской области в сфере коммунальных услуг.

"«Водоканал» отдали в концессию. И все равно многое осталось по-нашему. Вчера прилетел в Саратов и увидел, что на улице Усть-Курдюмской аж размыло землю под асфальтом в районе гипермаркета «Лента» . Думаю, наверное стихия, как в Брянске или Волгограде . Сегодня еду на работу — нет, показалось. Это просто вода потоком льется через порыв коммуникаций.

Понимаю, все трудности «Концессии водоснабжения» — и износ труб, и долги управляющих компаний, и большой город, и человеческое «хочу» побольше с людей денег взять. А какой еще вывод можно сделать, если аварию устранять не торопятся? Взяли бы и сказали честно — в связи с порывом на Усть-Курдюмской денег за потери воды с жителей брать не будем. Вот это была бы честная концессия, а иначе — еще один модный способ отъема денег у населения.