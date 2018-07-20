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Наконец-то! В мэрии сообщили о примерных сроках начала работы колеса обозрения
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Наконец-то! В мэрии сообщили о примерных сроках начала работы колеса обозрения 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Высота колеса — 55 м  В Самаре приступили к установке колеса обозрения. Сейчас рабочие монтируют каркас нового аттракциона. Об этом сообщили в городской администрации.
— Завершить установку аттракциона и провести тестовые запуски планируется в конце июля. Сроки могут передвинуться из-за неблагоприятных погодных условий, мешающих монтажным работам, — рассказали в мэрии.
Если всё пойдет по плану, то аттракцион начнет работать в августе.
По информации МП «Парки Самары», колесо обозрения поставят на площадке, расположенной в районе трассы для картинга со стороны Московского шоссе. Высота аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек, а внутри предусмотрели обогрев. Мы публиковали фоторепортаж из цехов завода, который изготовил аттракцион для Самары.
Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России. Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское.
В 2015 году власти областного центра вернулись к вопросу установки колеса обозрения в парке Гагарина. Появился новый инвестор — ЗАО «Национальная инновационная корпорация „Нацинпроект“» (Москва). Однако работы затормозил судебный процесс, который инициировал Росреестр. Ведомство отказалось регистрировать договор аренды земельного участка в парке. В итоге покупать колесо обозрения пришлось МАУ «Парки Самары».
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