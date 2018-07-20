Ещё
Россия и Япония обсудили проект по утилизации отходов на территории РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Япония обсудили проект по утилизации отходов на территории РФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представитель японской стороны Араи Tосикадзу проинформировал, что предварительные исследования по проекту для оценки возможности применения современных мусороперерабатывающих технологий для завода в Республике Бурятия завершены и по итогам исследований установлено, что предложенная японской стороной технология газификации отходов отвечает интересам Республики Бурятия.
"Отмечается также, что данная технология характеризуется высоким уровнем переработки отходов и очень небольшим количеством хвостов, высоким качеством сортировки мусора и более дешевой стоимостью оборудования", — уточняет пресс-служба Минприроды.
Стороны также обсудили предварительный график работ по проекту с учетом требований российского законодательства.
В ходе переговоров было отмечено, что завод в Бурятии рассматривается как демонстрационный проект по переработке отходов и позволит в дальнейшем применять данную технологию при реализации подобных проектов в других субъектах Российской Федерации.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России153
Умерла жена Высоцкого47
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море130
Путин предложил референдум в Донбассе1312
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение