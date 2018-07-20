Россия и Япония обсудили проект по утилизации отходов на территории РФ

Представитель японской стороны Араи Tосикадзу проинформировал, что предварительные исследования по проекту для оценки возможности применения современных мусороперерабатывающих технологий для завода в Республике Бурятия завершены и по итогам исследований установлено, что предложенная японской стороной технология газификации отходов отвечает интересам Республики Бурятия. "Отмечается также, что данная технология характеризуется высоким уровнем переработки отходов и очень небольшим количеством хвостов, высоким качеством сортировки мусора и более дешевой стоимостью оборудования", — уточняет пресс-служба Минприроды Стороны также обсудили предварительный график работ по проекту с учетом требований российского законодательства. В ходе переговоров было отмечено, что завод в Бурятии рассматривается как демонстрационный проект по переработке отходов и позволит в дальнейшем применять данную технологию при реализации подобных проектов в других субъектах Российской Федерации