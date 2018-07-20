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Минприроды России представило рейтинг регионов по переработке пластика
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Минприроды России представило рейтинг регионов по переработке пластика 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По предоставленной субъектами РФ информации, в настоящее время в России по количеству предприятий по переработке пластмассы лидируют Московская, Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан.
"На данный момент в нашей стране функционирует 78 предприятий в 28 регионах России. Это явно недостаточное количество, отрасль по переработке отходов должна развиваться активней, и мы со своей стороны как госрегулятор должны обеспечить условия для прихода в новую отрасль управления отходами малого и среднего бизнеса. Задача сложная, но мы уже в процессе перехода на цивилизованные методы работы в этой сфере", — отметил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
По данным самих компаний-переработчиков, сегмент переработки отходов пластмасс обладает существенным потенциалом роста — в два-пять раз в течение ближайших пяти лет для различных типов.
Напомним, ранее Минприроды России подготовило законодательную базу для введения раздельного сбора мусора, которая дает возможность производителям и переработчикам отходов организовывать пункты раздельного сбора.
Министр также отметил, что производителям для вовлечения пластика в оборот необходимо наладить систему пунктов сбора вторичного сырья.
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