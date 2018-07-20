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Проблему с отсутствием воды на ЖБИ решат колонки и бесплатные водороботы
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Проблему с отсутствием воды на ЖБИ решат колонки и бесплатные водороботы 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Екатеринбургский МУП «Водоканал» предоставил для жителей микрорайона ЖБИ адреса колонок и водороботов, которые будут бесплатными, для забора питьевой воды. Ремонтные работы в микрорайоне завершат к вечеру воскресенья, сообщает в пятницу, 20 июля, «АиФ-Урал».
«На период проведения работ коммерческие станции доочистки воды, установленные на насосных станциях четвертого подъема, будут работать бесплатно. Адреса, по которым будут направлены автоцистерны с питьевой водой, будут известны после отключения основного водовода», — сообщили в пресс-службе «Водоканала».
Так, на период ремонта для жителей микрорайона будут бесплатно работать водороботы по следующим адресам: улица Новгородцевой, 21, Сыромолотова, 12, Сыромолотова, 16, Высоцкого, 16, Сиреневый бульвар, 1, и Сиреневый бульвар, 21. Кроме того для забора воды жители ЖБИ смогут воспользоваться колонками по: улице Высоцкого,6, Сыромолотова,16, и Высоцкого, 18.
Как отметили на екатеринбургском предприятии, аварийно-восстановительные работы на ЖБИ необходимы для устранения скрытой утечки и смены изношенных задвижек. Ремонтные работы стартуют сегодня в 15.00 в микрорайоне ЖБИ, где будет отключен водовод диаметром 1 м, обеспечивающий холодной водой микрорайон Комсомольский. Между тем, водоснабжение с меньшим напором останется в некоторых домах (вода будет поступать по второму водоводу диаметром 600 мм), но не сможет поступать до последних этажей. В высотных домах водоснабжение останется неизменным, поскольку здесь напор ХВС регулируется внутренними сетями.
Аварийно-восстановительные работы будут завершены к 20.00 в воскресенье, 22 июля.
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