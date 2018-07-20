Свердловские антимонопольщики не добились дисквалификации Якоба 

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска управления ФАС по Свердловской области против сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе инстанции.
"Решение вступит в законную силу по истечении 10 дней с момента его принятия, если не будет подана жалоба", — добавили в пресс-службе арбитража.
В свердловском УФАС агентству заявили, что ведомство обжалует данное решение.
Стоит напомнить, УФАС настаивало на привлечении главы горадминистрации к административной ответственности из-за не выполненных мэрией предписаний. Антимонопольная служба требовала устранения нарушений закона о торговле в утвержденной властями муниципалитета схеме размещения нестационарных объектов на территории города в 2017–2018 годах. По этому иску Якобу «светила» дисквалификация на срок до трех лет либо штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.