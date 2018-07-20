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Лесоповал начался в хабаровском парке «Динамо»
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Лесоповал начался в хабаровском парке «Динамо» 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Вчера в парке «Динамо» начались санитарные рубки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Возраст многих из этих деревьев — 70-80 лет. На основе рекомендаций ученых ведется работа по удалению поврежденных, сухих деревьев, а также тех, которые препятствуют росту декоративных пород, — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская. — Одна из необходимых мер — осветление территории. В последние годы в парке было высажено много хвойных деревьев. Но на некоторых участках они не приживаются — им не хватает света из-за разросшихся старых тополей и вязов.
Сейчас санитарные рубки идут за северной частью стадиона. С этого участка начали чистить овражную часть, прилегающую к улице Дикопольцева. Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, там под опасно наклоненными деревьями велосипедисты оборудовали себе дорожки для экстремальной езды. Но скоро опасные деревья уберут и на их месте высадят молодые рябины, клены, липы, и березы.
— Кроме замены «больных» деревьев, предстоит подсадить травы, которые оздоровят почву, оборудовать зону комфортного отдыха, — отметила Ирина Дубянская. — Работа предстоит большая, потребуются серьезные финансовые затраты. Обновлять парковую зону будем участками.
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