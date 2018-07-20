Лесоповал начался в хабаровском парке «Динамо»

Вчера в парке «Динамо» начались санитарные рубки, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Возраст многих из этих деревьев — 70-80 лет. На основе рекомендаций ученых ведется работа по удалению поврежденных, сухих деревьев, а также тех, которые препятствуют росту декоративных пород, — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская. — Одна из необходимых мер — осветление территории. В последние годы в парке было высажено много хвойных деревьев. Но на некоторых участках они не приживаются — им не хватает света из-за разросшихся старых тополей и вязов.

Сейчас санитарные рубки идут за северной частью стадиона. С этого участка начали чистить овражную часть, прилегающую к улице Дикопольцева. Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, там под опасно наклоненными деревьями велосипедисты оборудовали себе дорожки для экстремальной езды. Но скоро опасные деревья уберут и на их месте высадят молодые рябины, клены, липы, и березы.

— Кроме замены «больных» деревьев, предстоит подсадить травы, которые оздоровят почву, оборудовать зону комфортного отдыха, — отметила Ирина Дубянская. — Работа предстоит большая, потребуются серьезные финансовые затраты. Обновлять парковую зону будем участками.