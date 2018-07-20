В Оренбуржье Россельхознадзор выявил и уничтожил более тонны опасного мяса

Свыше двухсот проверок с начала года проведено Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области в отношении предприятий, на которых производится и реализуется мясо и продукты его переработки.

Наиболее часто встречающиеся нарушения — оборот продукции без маркировки, без ветеринарных сопроводительных документов и с истекшим сроком годности. Подобных нарушений выявлено 184, возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Штрафов выписано на сумму 1,77 млн рублей.

Особое внимание уделяется торговле на рынках и ярмарках выходного дня. За полгода было проведено 69 рейдов, в ходе которых выявлено 63 нарушения в области ветеринарии: нарушение правил перевозки животноводческой продукции, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Сумма штрафов составила более 28 тыс.рублей.

Выявлено, снято с реализации и уничтожено более 1 тонны некачественной и опасной продукции.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области рекомендует оренбуржцам при покупке мяса обращать внимание на маркировку продукции, при необходимости требовать ветеринарные сопроводительные документы. А продавцам — неукоснительно соблюдать сроки и условия хранения мяса.