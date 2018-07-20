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В Тисульском районе повторно проверят золотодобытчиков
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В Тисульском районе повторно проверят золотодобытчиков 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Вода в реке Кия и её притоке Кундат вновь пожелтела.
Сообщения о загрязнении Кундата поступили врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву. Золотобытчики растворяют глину, от чего вода в водоемах становится желтой, сообщает Сергей Цивилев на своей странице Вконтакте. В Тисульском раойне вновь будет работать межведомственная комиссия, которая будет проверять работу недропользователей. Нарушителями будет заниматься природоохранная прокуратура, им грозят многомиллионные штрафы.
Напомним, ранее врио губернатора о проблеме загрязнения рек Кия и Кундат сообщили жители Мариинска. Кундат является одним из самых крупных нерестовых притоков Кии, в нем водятся хариус, таймень и другие породы рыб.
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