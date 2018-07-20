В Тисульском районе повторно проверят золотодобытчиков

Вода в реке Кия и её притоке Кундат вновь пожелтела.

Сообщения о загрязнении Кундата поступили врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву . Золотобытчики растворяют глину, от чего вода в водоемах становится желтой, сообщает Сергей Цивилев на своей странице Вконтакте. В Тисульском раойне вновь будет работать межведомственная комиссия, которая будет проверять работу недропользователей. Нарушителями будет заниматься природоохранная прокуратура, им грозят многомиллионные штрафы.