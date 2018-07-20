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Путин добавил полномочий прокурорам по административным делам
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Путин добавил полномочий прокурорам по административным делам 

Legal.Report 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Кодекс административного судопроизводства РФ, расширяющие полномочия прокурора по участию в судебных процессах при рассмотрении административных дел.
Федеральный закон закрепляет в КАС полномочия прокурора на подачу административного иска в суд для госпитализации пациентов, страдающих психическими заболеваниями или туберкулезом, в недобровольном порядке. До сих пор такое право имелось только у руководителей медицинских учреждений. Кроме того, прокурор получает правом вступать в судебный процесс и давать заключения в суде по иным вопросам, не предусмотренным КАС (в этих целях внесены изменения в ст. 39, 275, 276, 277 и 281 КАС РФ). Изменения корреспондирующего характера внесены также в Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и в ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».
Эти изменения потребовались после введения в 2016 году в институт представительства новеллы об обязательном наличии высшего юридического образования (ч. 1 ст. 55 КАС). Медорганизации, не имеющие в штате собственного юриста и, соответственно, лишенные полномочий по ведению административного дела в суде, направляли материалы в прокуратуру с просьбой обратиться в суд. Однако в процессуальном законодательстве отсутствовало прямое указание о праве прокурора по предъявлению административных исков данной категории, поэтому практика принятия к производству таких исковых заявлений складывалась неоднозначно.
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