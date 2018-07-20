Руководители Адыгеи и Росавтодора обсудили развитие дорог в РА

В ходе выездного рабочего совещания отдельно рассматривалась тема строительства транспортных развязок на федеральной трассе М-4 «Дон». Эта дорога находится в оперативном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» . Причем участок трассы длиной 21,6 километра проходит по территории Адыгеи

"Наибольшую автомобильную нагрузку испытывают транспортные артерии в Тахтамукайском и Теучежском районах. Поэтому для Адыгеи приоритетное значение имеет строительство новых транспортных развязок, которые помогут разгрузить напряженные участки действующей сети автодорог, будут способствовать обеспечению безопасности дорожного движения", — отметил Мурат Кумпилов

В частности, республика заручилась поддержкой госкомпании в строительстве важного инфраструктурного объекта — транспортной развязки возле поселка городского типа Тлюстенхабль . Контракт с подрядчиком — ООО «СтройЮгРегион» уже заключен. В скором времени начнутся строительные работы. Объект планируется сдать в сентябре 2019 года.

На месте строительства Сергей Кельбах и Мурат Кумпилов обсудили этапы реализации проекта. Он предусматривает реконструкцию 1745,5 метра автодороги с переводом в первую техническую категорию, возведние четырехпролетного путепровода и надземного пешеходного перехода. Кроме того, будут сооружены съезды протяженностью 1450 метров, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, решены вопросы переустройства действующих инженерных и других коммуникаций. В настоящее время ведутся подготовительные работы. С учетом возрастающего пассажиропотока в курортный сезон активная фаза работ начнется в сентябре.

Руководитель госкомпании обратил внимание на важность обеспечения безопасности движения, рекомендовал обустроить остановочные площадки в местах, безопасных для общественного транспорта, принять другие меры, регулирующие пассажиропоток. В этой связи глава РА указал на необходимость строительства Псекупского пешеходного перехода, который также повлияет на безопасность движения пешеходов на оживленном участке трассы.

Кроме того, Мурат Кумпилов поручил дорожникам соблюдать сроки и качество дорожных работ. Со своей стороны органы власти республики окажут поддержку в решении ряда вопросов.

Руководитель Адыгеи обратил внимание на ситуацию на еще одном напряженном транспортном участке в Тахтамукайском районе. Для снижения автомобильной нагрузки руководство республики предлагает построить соединительный участок от дальнего западного обхода до южного обхода города Краснодара

По мнению главы РА, строительство этих объектов будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения.

Сергей Кельбах сообщил, что федеральная поддержка реализации региональных дорожных программ на территории Адыгеи будет продолжена в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в дорожной сфере между Кабинетом министров республики и ГК «Росавтодор».