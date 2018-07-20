В Тверской области из-за влажной погоды болеет картофель, огурцы и томаты

Установившиеся погодные условия благоприятны для развития заболеваний картофеля и других овощей, активно размножаются вредители.

Как сообщает Россельхознадзор, в июле проходит массовая яйцекладка колорадского жука. Численность и вредоносность насекомого в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и на производственных посадках, расположенных вблизи них, при возделывании монокультуры может быть значительной и даже превышать экономический порог вредоносности.

В целях недопущения значительной поврежденности растений ведомство рекомендует при заселенности жуками и личинками 5-10% растений и плотности заселения 15-20 экз/растение провести обработку инсектицидами.

Кроме того, выявлен и фитофтороз картофеля. Первые признаки заболевания были отмечены 7 и 12 июля в Бежецком , Рамешковском районах в ЛПХ. Рекомендуется, начиная с фазы полных всходов, проводить обработки посадок картофеля фунгицидами. Интервал между обработками при сухой, жаркой погоде должен составлять 10-14 дней, при влажной, теплой — не более 7 дней.

В связи с влажной и теплой погодой в Тверской области наблюдается значительное распространение болезней томатов и огурцов.

В регионе повсеместно распространяется ложно-мучнистая роса (пероноспороз) на огурцах, а также бурая пятнистость листьев, альтернариоза, фитофтороза на томатах.

Специалисты рекомендуют для снижения вредоносности комплекса болезней соблюдать оптимальный для развития растений влажностно-температурный режим, проводить подкормки и при появлении первых признаков заболеваний обрабатывать фунгицидами.

Сбор плодов рекомендуется проводить с обязательным соблюдением сроков ожидания: в закрытом грунте 3 дня, в открытом грунте 5 дней.