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В Тверской области из-за влажной погоды болеет картофель, огурцы и томаты
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В Тверской области из-за влажной погоды болеет картофель, огурцы и томаты 

tvernews.ru 2 часа назад
Установившиеся погодные условия благоприятны для развития заболеваний картофеля и других овощей, активно размножаются вредители.
Как сообщает Россельхознадзор, в июле проходит массовая яйцекладка колорадского жука. Численность и вредоносность насекомого в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и на производственных посадках, расположенных вблизи них, при возделывании монокультуры может быть значительной и даже превышать экономический порог вредоносности.
В целях недопущения значительной поврежденности растений ведомство рекомендует при заселенности жуками и личинками 5-10% растений и плотности заселения 15-20 экз/растение провести обработку инсектицидами.
Кроме того, выявлен и фитофтороз картофеля. Первые признаки заболевания были отмечены 7 и 12 июля в Бежецком, Рамешковском районах в ЛПХ. Рекомендуется, начиная с фазы полных всходов, проводить обработки посадок картофеля фунгицидами. Интервал между обработками при сухой, жаркой погоде должен составлять 10-14 дней, при влажной, теплой — не более 7 дней.
В связи с влажной и теплой погодой в Тверской области наблюдается значительное распространение болезней томатов и огурцов.
В регионе повсеместно распространяется ложно-мучнистая роса (пероноспороз) на огурцах, а также бурая пятнистость листьев, альтернариоза, фитофтороза на томатах.
Специалисты рекомендуют для снижения вредоносности комплекса болезней соблюдать оптимальный для развития растений влажностно-температурный режим, проводить подкормки и при появлении первых признаков заболеваний обрабатывать фунгицидами.
Сбор плодов рекомендуется проводить с обязательным соблюдением сроков ожидания: в закрытом грунте 3 дня, в открытом грунте 5 дней.
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