Пропавшего 87-летнего пенсионера ищут в Ростове-на-Дону

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», 18 июля пенсионер 1931 года рождения вышел из дома на проспекте Стачки и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост — 165-170 см, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы, носит бороду и усы. На левом предплечье — татуировка «Петя».

В день исчезновения горожанин был одет в белую рубашку с коротким рукавом, синие брюки и сандалии.

Сообщается, что мужчина дезориентирован. Имел при себе записку с номером телефона.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.