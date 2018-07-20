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Пропавшего 87-летнего пенсионера ищут в Ростове-на-Дону
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Пропавшего 87-летнего пенсионера ищут в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт Юг», 18 июля пенсионер 1931 года рождения вышел из дома на проспекте Стачки и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост — 165-170 см, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы, носит бороду и усы. На левом предплечье — татуировка «Петя».
В день исчезновения горожанин был одет в белую рубашку с коротким рукавом, синие брюки и сандалии.
Сообщается, что мужчина дезориентирован. Имел при себе записку с номером телефона.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.
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