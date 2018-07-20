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Курянка обвиняется в причинении смерти по неосторожности
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Курянка обвиняется в причинении смерти по неосторожности 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По версии следствия, девушка столкнула пьяного сожителя в воду, в результате мужчина погиб
24-летняя жительницы Глушковского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, днём 5 мая этого года женщина и ее 36 — летний знакомый в состоянии алкогольного опьянения отдыхали на берегу пруда. Из-за ревности пара поссорилась и обвиняемая, не осознавая возможных последствий, ударом ноги столкнула потерпевшего в водоем. В результате мужчина погиб.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.
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