WhatsApp ограничит переадресацию сообщений из-за новостей в Индии

Причиной стало распространение фейковых новостей в Индии , которые привели к трагической гибели большого числа местных жителей.

Отмечается, что с сегодняшнего дня запускается тестирование ограничения переадресации сообщений. Также планируется отменить кнопку пересылки рядом с мультимедийными сообщениями, пишет РИА Новости

Ограничения будут введены и в Индии, где местные жители пользуются этой функцией больше всех жителей других стран.

Напомним, что интернет-компании, к которым относятся мессенджеры, соцсети и другие интернет-площадки, обязали хранить переписки и звонки пользователей в течение полугода. Данные изменения введены в рамках «закона Яровой» и вступили в силу с 1 июля.

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