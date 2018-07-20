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WhatsApp ограничит переадресацию сообщений из-за новостей в Индии
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WhatsApp ограничит переадресацию сообщений из-за новостей в Индии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Причиной стало распространение фейковых новостей в Индии, которые привели к трагической гибели большого числа местных жителей.
Отмечается, что с сегодняшнего дня запускается тестирование ограничения переадресации сообщений. Также планируется отменить кнопку пересылки рядом с мультимедийными сообщениями, пишет РИА Новости.
Ограничения будут введены и в Индии, где местные жители пользуются этой функцией больше всех жителей других стран.
Напомним, что интернет-компании, к которым относятся мессенджеры, соцсети и другие интернет-площадки, обязали хранить переписки и звонки пользователей в течение полугода. Данные изменения введены в рамках «закона Яровой» и вступили в силу с 1 июля.
Фото: pixabay.com
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