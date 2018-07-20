Власти Великобритании не до конца доверяют китайской Huawei

Правительство Великобритании не до конца доверяет продукции китайской компании Huawei. Согласно опубликованному властями отчету, инфраструктура компании лишь «частично внушает уверенность» в отсутствии с ее стороны угроз национальной безопасности.

Исследование выявило недостатки в технических процессах китайской фирмы, которые могут поставить под угрозу сети телекоммуникаций Великобритании. Также в отчете говорится, что для устранения этих недостатков потребуется «значительная работа».

Со своей стороны, Huawei признала, что существуют некоторые области, которые компания могла бы улучшить.

Пресс-служба Huawei добавила:

«Мы благодарны за наличие такой обратной связи. Будем стремиться решить эти проблемы. Кибербезопасность остается основным приоритетом Huawei, и мы будем совершенствовать наши инженерные процессы и системы управления рисками».

Помимо этого, Центр правительственной связи (GCHQ), спецслужба Великобритании, отметила, что китайская компания, к сожалению, не в состоянии надлежащим образом следить за использованием сторонних компонентов.

«Было установлено, что не все компоненты управляются с помощью процессов компании. В частности, критически важное для безопасности программное обеспечение сторонних производителей, используемое в различных продуктах, недостаточно контролируется», — гласит отчет.