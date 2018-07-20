Ещё
Власти Великобритании не до конца доверяют китайской Huawei
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Великобритании не до конца доверяют китайской Huawei 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Правительство Великобритании не до конца доверяет продукции китайской компании Huawei. Согласно опубликованному властями отчету, инфраструктура компании лишь «частично внушает уверенность» в отсутствии с ее стороны угроз национальной безопасности.
Исследование выявило недостатки в технических процессах китайской фирмы, которые могут поставить под угрозу сети телекоммуникаций Великобритании. Также в отчете говорится, что для устранения этих недостатков потребуется «значительная работа».
Со своей стороны, Huawei признала, что существуют некоторые области, которые компания могла бы улучшить.
Пресс-служба Huawei добавила:
«Мы благодарны за наличие такой обратной связи. Будем стремиться решить эти проблемы. Кибербезопасность остается основным приоритетом Huawei, и мы будем совершенствовать наши инженерные процессы и системы управления рисками».
Помимо этого, Центр правительственной связи (GCHQ), спецслужба Великобритании, отметила, что китайская компания, к сожалению, не в состоянии надлежащим образом следить за использованием сторонних компонентов.
«Было установлено, что не все компоненты управляются с помощью процессов компании. В частности, критически важное для безопасности программное обеспечение сторонних производителей, используемое в различных продуктах, недостаточно контролируется», — гласит отчет.
Напомним, что США также активно следят за продукцией Huawei — в Белом доме рассматривают возможность реализации законопроекта, запрещающего некоторым китайским компаниям продавать свою продукцию в Штатах. Согласно источникам, эти меры могут затронуть таких производителей, как Huawei и ZTE.
Anti-Malware.ru: последние новости
CDN от Google используется для хранения вредоносных изображений Россию ждет новая система мониторинга киберпреступлений РЖД удалось отбиться от киберпреступников, но не удалось от фанатов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России158
Умерла жена Высоцкого48
Украине посоветовали «вычерпать» Азовское море132
Путин предложил референдум в Донбассе1314
Караченцова попросили забрать жену из психушки52
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:33
Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение