Трудно быть просто человеком: 80 лет исполнилось бы режиссеру Алексею Герману

20 июля режиссер Алексей Герман — старший мог бы отмечать восьмидесятилетие. Он умер в 2013 году, его жена и постоянный соавтор Светлана Кармалита пережила его на четыре года.

Трудно быть зрителем, но возможно. Об этом свидетельствует даже печальной памяти каннский просмотр картины «Хрусталев, машину» в мае 1998 года, которая была сначала не понята профессионалами в фестивальной горячке и освистана, но спустя полгода французские журналисты даже извинялись за это.

Тоталитарный мир с идеологией и моралью Средневековья был понятен Герману, выросшему в интеллигентском гетто советской культуры. Он родился в семье известного писателя Юрия Германа , окончил мастерскую знаменитого режиссера Григория Козинцева . Под началом постановщика Георгия Товстоногова поработал в БДТ, оттуда ушел в кино. Самостоятельно дебютировал военной драмой «Операция „С Новым годом!“, фильм пролежал на полке 15 лет и вышел под названием „Проверка на дорогах“.

Мы сблизились с Алексеем Германом и Светланой Кармалитой по дороге из Питера в Москву в „Красной стреле“, когда он со своей незаменимой соратницей и женой ехал сдавать в Госкино картину „Мой друг Иван Лапшин“. Это был очень драматический момент, и все мы страшно переживали. А через пару лет я возглавил Конфликтную комиссию, которая снимала с полки запрещенные фильмы. Уже вышел „Лапшин“, атмосфера перестройки заставила легализовать „Проверку на дорогах“, мы стремились дать картинам Германа возможность выйти на экраны максимальными тиражами. И у них был свой преданный зритель.

Нечеловеческий перфекционизм Германа и его суровая требовательность к коллегам стали легендарными. Рассказы о том, как он водил артистов в морг, заказывал десятки кожаных пальто образца 1953 года, стали апокрифами. Не так важно, что правда в них, а что нет, но по мощи порожденной им мифологии „священного чудовища“ Герман может быть сопоставлен только с другим великим режиссером, творившим на берегах того же Балтийского моря, — Ингмаром Бергманом.

Еще на раннем этапе творчества Германа цензоры с негодованием говорили про „взбесившиеся фактуры“ и „броуновское движение“ как неприемлемые эстетические категории его кинематографа. И это было во многом правдой: его экспрессивное, сверхреалистическое и одновременно сюрреалистическое кино ломало все каноны драматургии. И в то же время он мог создавать ясные, чистые, прозрачные образы, при этом новаторские. Не было бы „Двадцати дней без войны“ — не было бы ни „другого“ Никулина, ни „другой“ Гурченко. Точно так же Андрей Миронов Нина Русланова , не сыграй они в „Лапшине“, а Леонид Ярмольник — в „Трудно быть богом“, не приобрели бы самой нервной и драматической краски своего имиджа.

Позднее творчество Германа — потрясающий пример того, на что способна энергия художника в эпоху, развращенную подделками и спекуляциями на массовой умственной лени. В то время, когда главными жанрами становятся мелодрама или экшн, или комикс, Герман ставит немодные вопросы о смысле жизни и искусства. В ответах на эти вопросы много трагизма, но могучий артистизм „русского Босха“ и „северного Феллини“ сам по себе являет противовес отчаянию.